Господа, есть проблема. При разработке сайта, программист написал, какой то из модулей, таким способом, что в индекс яндекса попадают страницы с https - т.е. защищенные страницы, страницы дублей и много чего ещё, а страницы ...
Первичное SEO интернет магазина на Битриксе
Сделан интернет магазин на Битриксе. В админке есть инструменты по поисковой оптимизации. Необходимо седлать внутреннюю оптимизацию сайта(тексты, посадочные страницы, составить семант. ядро, все странички сайта оптимизировать, внутр. перелинковка и другие методы вн.оптимизации)
Установлю гугл и яндекс вебмастера. Необходимо правильно добавить туда сайт. Если все будет реализовано на хорошем уровне, продолжим по дальнейшему seo. Подробности в личке.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен12 лет назад
Надо продвинуть ВЧ запрос в топ 5 ( смотреть бесплатные ) сейчас сайт на 32 месте по этому запросу в яндексе.Продвигать надо только под яндекс.Указывайте цены и сроки!!!Поисковые системы (SEO)3 заявкиЗакрыт12 лет назад
Доброго времени суток! Хотелось бы найти человека, который проведет SEO анализ нашего сайта: поиск ошибок и недочетов, консультация по оптимизации сайта рекомендации и т.п. В дальнейшем возможна постоянная ...Поисковые системы (SEO)14 заявокЗакрыт12 лет назад
- $50
Есть список запросов на тему "ипотека". Необходимо структурировать данный список запросов аналогично предоставленному в качестве примера списку по другому направлению. Срок: 1 день. Кол-во запросов: 2000. Цена: 500 рублей. ...Поисковые системы (SEO)1 заявкаЗакрыт12 лет назад
Есть написанные анкоры (некоторые в виде URL для безанкорного продвижения). Всего 55 текстов. Нужно писать околоссылочные тексты в колонку A и колонку G. Нужно поставить разделитель и/или пробел после и до текста. В колонке ...Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен12 лет назад
Нужен человек, который поработает над получением бесплатных обратных ссылок путём кросспостинга. В идеале работать постоянно, с разовой оплатой за каждое добавление и размещение новой ссылки. Нужен SEO специалист в теме. ...Поисковые системы (SEO)нет заявокЗакрыт12 лет назад
Добрый день. Необходимо проставить теги н1-н6, зарегистрировать в каталогах, роботс, сайтмап, склейка зеркал, дубли и т.д. Указывайте сразу вашу цену в заявке.Поисковые системы (SEO)11 заявокЗакрыт12 лет назад
- $500
Необходимо продвижение сайта multibuh.ru по обозначенному списку запросов, в поисковых системах Яндекс (в первую очередь) и Гугл. Регион сайта - Новосибирск.Поисковые системы (SEO)24 заявкиЗакрыт12 лет назад
Добрый день! Нужна консультация ( совет) как увеличить поток клиентов? Вернее я догадываюсь как, но хочется ваше мненеи тоже услышать. Мое мнение: Нужно выйти в топ по всем запросам. ...Поисковые системы (SEO)9 заявокЗакрыт12 лет назад