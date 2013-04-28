Первичное SEO интернет магазина на Битриксе

Сделан интернет магазин на Битриксе. В админке есть инструменты по поисковой оптимизации. Необходимо седлать внутреннюю оптимизацию сайта(тексты, посадочные страницы, составить семант. ядро, все странички сайта оптимизировать, внутр. перелинковка и другие методы вн.оптимизации)

Установлю гугл и яндекс вебмастера. Необходимо правильно добавить туда сайт. Если все будет реализовано на хорошем уровне, продолжим по дальнейшему seo. Подробности в личке.