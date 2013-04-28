Первичное SEO интернет магазина на Битриксе

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Закрыт9 заявок115 просмотров

Сделан интернет магазин на Битриксе. В админке есть инструменты по поисковой оптимизации. Необходимо седлать внутреннюю оптимизацию сайта(тексты, посадочные страницы, составить семант. ядро, все странички сайта оптимизировать, внутр. перелинковка и другие методы вн.оптимизации)

Установлю гугл и яндекс вебмастера. Необходимо правильно добавить туда сайт. Если все будет реализовано на хорошем уровне, продолжим по дальнейшему seo. Подробности в личке.

12 лет назад
danke2
Андрей 
54 года
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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