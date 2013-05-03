Настройка индексирования страниц Drupal

Господа, есть проблема.

При разработке сайта, программист написал, какой то из модулей, таким способом, что в индекс яндекса попадают страницы с https - т.е. защищенные страницы, страницы дублей и много чего ещё, а страницы с www. т.е. самые обычные страницы для продвижения, не попадают. Задача настроить робот тхт, сайт мап и индексацию страниц по человечески.