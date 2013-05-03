Настройка индексирования страниц Drupal

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Завершен2 заявки103 просмотра

Господа, есть проблема.

При разработке сайта, программист написал, какой то из модулей, таким способом, что в индекс яндекса попадают страницы с https - т.е. защищенные страницы, страницы дублей и много чего ещё, а страницы с www. т.е. самые обычные страницы для продвижения, не попадают. Задача настроить робот тхт, сайт мап и индексацию страниц по человечески.

Drupal
12 лет назад
lobarev
37 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

alex_adamovitch
Алексей 
39 лет
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
12 лет назад
$5
2 дня
Алексей, очень компетентный исполнитель. Все четко. С таким человеком можно и нужно работать на результат. Очень благодарен за сотрудничество.
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Заявки фрилансеров

alex_adamovitch
Алексей 
39 лет
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
12 лет назад

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