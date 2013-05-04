Провести SEO-оптимизацию

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Завершен13 заявок158 просмотров

Здравствуйте!

Требуется провести полную внутреннюю оптимизацию сайта barrierpack.ru:

Прописать титлы, теги, description, оптимизировать все тексты согласно последним нововведениям Яндекса.

Регион: Санкт-Петербург.

12 лет назад
Zody
37 лет
16 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад

Выбранный исполнитель

redjired
37 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
12 лет назад
$90
3 дня
Приятно было сотрудничать с Ильей. Видно, что грамотный специалист, сделал понятный и ясный аудит сайта, всес необходимые корректировки - отличная работа!
Владимир замечательный работодатель. Очень рад сотрудничеству. Приятное общение и своевременная оплата гарантирована. Всем рекомендую!

Заявки фрилансеров

redjired
37 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
12 лет назад

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