Построить семантику для сайта

Это вебсайт по услугам копирайтинга: http://contentsia.com

Создан он недавно, вся его структура, елементы меню были созданы полностю интуитивным образом (без исследований вообще).

Сейчас требуеться выполнить следующее:

1. Детально исследовать ключевые слова (предпочтительно используя market samurai), выбрать те которые максимально точно соответствуют тематике/услугам вебсайта.

2. Составить таблицу-отчет по ключевым словам по которым вы предлагаете продвигать вебсайт. Указать количество запросов google, уровень конкуренции, предположительную оценку насколько сложно будет выйти в топ по каждому из слов.

3. На основе полученых ключевых слов подробно описать вашу рекомендацию по внутренней части SEO.