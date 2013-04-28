Около 700-1000 страниц, 2000-3000 ключевых запросов. Нужно составить качественное семантическое ядро со ссылками на продвигаемые страницы, пришлю образец. Сайт по математике. Оплата около 1000р или предлагайте ваши цены.
Построить семантику для сайта
Это вебсайт по услугам копирайтинга: http://contentsia.com
Создан он недавно, вся его структура, елементы меню были созданы полностю интуитивным образом (без исследований вообще).
Сейчас требуеться выполнить следующее:
1. Детально исследовать ключевые слова (предпочтительно используя market samurai), выбрать те которые максимально точно соответствуют тематике/услугам вебсайта.
2. Составить таблицу-отчет по ключевым словам по которым вы предлагаете продвигать вебсайт. Указать количество запросов google, уровень конкуренции, предположительную оценку насколько сложно будет выйти в топ по каждому из слов.
3. На основе полученых ключевых слов подробно описать вашу рекомендацию по внутренней части SEO.
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