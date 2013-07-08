Консультация по перелинковке сайта (для спец-ста)

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Завершен4 заявки161 просмотр

Имеется сайт на joomla 1.5 + virtuemart 1.1.4

Тематика - продажа компьютерной и бытовой техники.

На нём порядка 35 000 страниц. (в основном товары, где-то 20-25 тыс.), затем категории, внутренние страницы категорий.

Сейчас страницы товаров пустуют (на них нет ниаких ссылок).

Думается правильно было бы использовать все эти страницы для перелинковки друг на друга, для поднятия сайта по НЧ. + поднятия поведенческого фактора + поднятия за счёт этого позиций по СЧ и ВЧ запросам.

Нужен человек, который грамотно обьяснит как это сделать найболее эффективно (куда, какие ссылки вставлять, как они должны выглядеть, какой текст должен там быть, куда ссылки должны ссылатся и т.п.). т.е. Как должна выглядеть структура перелинковки.

+ если человек подскажет ещё и каким образом это реализовать, то будет дополнительная оплата.

Joomla
12 лет назад
BoBaNNNN
39 лет
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

alex_adamovitch
Алексей 
39 лет
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
12 лет назад
$40
2 дня
Отличный специалист. всё быстро и чётко.
Работали очень долго и по другим проектам, рекомендую

Заявки фрилансеров

alex_adamovitch
Алексей 
39 лет
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
12 лет назад

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