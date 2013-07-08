Консультация по перелинковке сайта (для спец-ста)

Имеется сайт на joomla 1.5 + virtuemart 1.1.4

Тематика - продажа компьютерной и бытовой техники.

На нём порядка 35 000 страниц. (в основном товары, где-то 20-25 тыс.), затем категории, внутренние страницы категорий.

Сейчас страницы товаров пустуют (на них нет ниаких ссылок).

Думается правильно было бы использовать все эти страницы для перелинковки друг на друга, для поднятия сайта по НЧ. + поднятия поведенческого фактора + поднятия за счёт этого позиций по СЧ и ВЧ запросам.

Нужен человек, который грамотно обьяснит как это сделать найболее эффективно (куда, какие ссылки вставлять, как они должны выглядеть, какой текст должен там быть, куда ссылки должны ссылатся и т.п.). т.е. Как должна выглядеть структура перелинковки.

+ если человек подскажет ещё и каким образом это реализовать, то будет дополнительная оплата.