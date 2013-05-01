Сайт http://penalti.biz необходимо поднять ТИЦ до 30-50
Нужна оптимизация для продвижения
Выявлены проблемы с сайтом:
1.PR главной страницы = 0
2.Наличие в Яндекс.Каталоге – нет
3.Привязка к продвигаемым регионам – нет
4.- недостаточно заполнены теги Title;
- не заполнены мета-теги description;
- отсутствуют важнейшие теги H;
- нет релевантного текста;
- не используется внутренний «вес» сайта для продвижения;
5.Отсутствие 301 редиректа на главное зеркало сайта с неосновного зеркала
6.Отсутствует файл robots.txt необходимый для управления поисковыми роботами.
7.нет размещения в DMOZ.
Требуется исправление всех ошибок. Сайт www.bambino39.ru
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