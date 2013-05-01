Нужна оптимизация для продвижения

Здравствуйте. Необходимо проанализировать сайт, выявить его сильные и слабые стороны, подготовить стратегию продвижения и увеличения продаж(приоритетная задача). Все это необходимо делать очень агрессивно и с видимым результатом. Также, так как сайт в скором времени выходит ...