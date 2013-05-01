Нужна оптимизация для продвижения

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт14 заявок190 просмотров

Выявлены проблемы с сайтом:

1.PR главной страницы = 0

2.Наличие в Яндекс.Каталоге – нет

3.Привязка к продвигаемым регионам – нет

4.- недостаточно заполнены теги Title;

- не заполнены мета-теги description;

- отсутствуют важнейшие теги H;

- нет релевантного текста;

- не используется внутренний «вес» сайта для продвижения;

5.Отсутствие 301 редиректа на главное зеркало сайта с неосновного зеркала

6.Отсутствует файл robots.txt необходимый для управления поисковыми роботами.

7.нет размещения в DMOZ.

Требуется исправление всех ошибок. Сайт www.bambino39.ru

12 лет назад
Maxick35
Максим 
51 год
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров