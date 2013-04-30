Необходимо увеличение продаж интернет-магазина

Здравствуйте. Необходимо проанализировать сайт, выявить его сильные и слабые стороны, подготовить стратегию продвижения и увеличения продаж(приоритетная задача). Все это необходимо делать очень агрессивно и с видимым результатом. Также, так как сайт в скором времени выходит на яндекс маркет, нужно выделить именно те категории товаров и сами товары, которые будут там востребованы. В общем - ищем хорошего специалиста в этой области, который может и хочет работать с нами в долгосрочной перспективе. Предпочтения людям, знакомым с спортивной тематикой.

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