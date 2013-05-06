Настройка Google Analytics

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Завершен2 заявки210 просмотров

Настройка Google Analytics

требуется настроить Google Analytics:

- связать данные с adwords.

- настроить цели и воронки целей

- настроить сбор данных по событиям

- настроить для магазина полностью интегрировать раздел «Электронная торговля», чтобы получать как можно больше данных.

- на форме регистрации собирать и передавать данные в GA для группировки пользователей по группам.

Подробнее выбранным исполнителям.

Google Ads
12 лет назад
paraDizz
36 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

alex_adamovitch
Алексей 
40 лет
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
12 лет назад
$100
1 день
Выполнил задание в указанный срок. Рекомендую и буду в дальнейшем сотрудничать
Заказчик великолепный, знает чего хочет! Всем рекомендую.

Заявки фрилансеров

alex_adamovitch
Алексей 
40 лет
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
12 лет назад