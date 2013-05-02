Оптимизация и продвижение сайтов

Есть сайт www.odezhda-optom.ua по запросу "одежда оптом" в топе.

Но сейчас интересует запрос "Платья оптом". Для этого куплен домен platya-optom.com - вариант сделать его на основе базы данных одежда оптом или как независимый сайт со своим контентом, но с переходом для покупки на "Одежда оптом".

Что предложите для повышения трафика целевой аудиторией?

Напишите предложения, сроки, стоимость.