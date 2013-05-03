Необходим квалифицированные SEO опт-р с рейтингом

Вадим изначально проявил себя как хороший специалист, но к сожалению к срокам результата не достиг. Ему был дан дополнительный срок, но увы он пропал на месяц, потом появился, вроде начал работать, но в скоре снова пропал, сейчас я вижу что работа не ведется совсем, вынужден менять специалиста(( Изначально хотел оставить очень негативный отзыв, т.к. был жутко разъярен. Но в принципе Вадим хороший специалист, проблема в ответсвенности и желании работать