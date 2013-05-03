Необходим квалифицированные SEO опт-р с рейтингом

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт5 заявок196 просмотров

Необходим квалифицированные SEO опт-р с рейтингом для ведения 3х проектов!

Прошу не писать в личку, просто указывайте комиссию от бюджета на ссылки и т.п.

12 лет назад
n_h_n
Наиль 
37 лет
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

Vade_maaR
33 года
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
12 лет назад
$3000
90 дней
Вадим изначально проявил себя как хороший специалист, но к сожалению к срокам результата не достиг. Ему был дан дополнительный срок, но увы он пропал на месяц, потом появился, вроде начал работать, но в скоре снова пропал, сейчас я вижу что работа не ведется совсем, вынужден менять специалиста(( Изначально хотел оставить очень негативный отзыв, т.к. был жутко разъярен. Но в принципе Вадим хороший специалист, проблема в ответсвенности и желании работать

Заявки фрилансеров

Vade_maaR
33 года
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
12 лет назад