Нужно взять несколько направлений детельности компании, составить по каждому описание под allsubmitter (или чем вы будете пользоваться) и просабмитить по доскам украины. Для людей. Важно: предложение с ценой за 1 раздел и ...
Требуется сео
требуется сео-продвижение этого сайта metaltiling.ru в московском регионе
создать ядро ,сделать все настройки . разово платим- 100 долл за работу. затем-по 50 долл в месяц за отслеживание,закупку ссылок ,статьи итд. только опытный специалист знающий что делает!!
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