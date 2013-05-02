Требуется сео

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт10 заявок205 просмотров

требуется сео-продвижение этого сайта metaltiling.ru в московском регионе

создать ядро ,сделать все настройки . разово платим- 100 долл за работу. затем-по 50 долл в месяц за отслеживание,закупку ссылок ,статьи итд. только опытный специалист знающий что делает!!

12 лет назад
maxpol79
Максим 
46 лет
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
3 отзыва

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров