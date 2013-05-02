Консультирование SEO для портала

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт6 заявок205 просмотров

Необходим специалист в области SEO для периодических консультаций по порталу www.agrobazar.ru. В настоящий момент необходимо решить задачу увеличения страниц в поиске Яндекса (загружено роботом 2 740 000, страниц в поиске 11 600)

12 лет назад
SBW
39 лет
18 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров