Оптимизация и продвижение сайта по продаже шуб

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт19 заявок194 просмотра

Необходима составить семантическое ядро сайта. Оптимизировать страницы. Продвинуть по ключевым запросам в топ-10 гугл, яндекс. В приоритете раскрутка по одной области. Тема сайта ателье шуб, пошив шуб из меха на заказ. Сайт-каталог. Пожалуйста, укажите приблизительные сроки по выходу в топ-10, бюджет за месяц и сколько по времени это займет.

12 лет назад
azdev
39 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад

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