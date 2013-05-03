Продвижение прямого эфира

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт1 заявка192 просмотра

Добрый день коллеги,нужен увлечение прямых потоков на прямом эфире http://vo.org.ua/tv-online

эфир проходит 1 раз в неделю на сайте,возможны крусейды

считает система http://clip2net.com/s/50OcR0

нужен человек который поможет добить до 2000 человек

НЕ НУЖНО ПРОДВИЖЕНИЕ САЙТА В ЦЕЛОМ,ТОЛЬКО НАПРАВЛЕНИЕ НА ПРЯМОЙ ЭФИР

12 лет назад
Wisdom_i
41 год
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров