Ссылки с ваших сайтов (тематика: музыка)

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрытнет заявок125 просмотров

Куплю для сайта о музыке (популярном зарубежном исполнителе) контекстные ссылки с ваших сайтов, желательно подходящих по тематике (музыка, шоу-бизнес) или близкие этим тематикам.

Запросы и стоимость обсуждаются индивидуально.

Готов рассмотреть любые варианты.

Требования к площадкам и кандидатам:

1. Сайт должен принадлежать вам либо обслуживаться вами.

2. Гарантии длительного (постоянного) размещения ссылок.

3. Ссылка должна размещаться в контексте, не отдельно.

4. Сайт должен быть тематическим или околотематическим.

5. Глубина страниц с размещаемыми ссылками не должна быть глубже третьего уровня от главной.

6. Страницы с размещаемыми ссылками должны быть проиндексированы ПС, не должны иметь запрещающих тегов и пр. запретительных мер.

Возможна работа через Безопасную сделку.

Наиболее удобный способ оплаты – Яндекс.Деньги, можно также WMR.

12 лет назад
sergeysergeich
Сергеевич 
42 года
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

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