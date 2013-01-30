Доработка сайта на umi.cms

Интернет-магазиныЗакрыт2 заявки182 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Техническое задание вышлем потенциальному исполнителю. Обсуждение проекта в личных сообщениях.

11 лет назад
greebn9k
39 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
  • Похожие заказы

  • Оптимизировать работу сайта

    Сайт joomla 1,5 , vm 1 , u.search pro. Задача оптимизировать работу сайта, сократить количество запросов в виртмарте, удалить ненужные , уменьшить нужные , разобраться со стилями чтобы 1 другому не мешало и не тормозило ...

    Интернет-магазины5 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Интернет-магазин на Симпле

    $100

    Магазин сделан на стандартном шаблоне Симплы. Дизайн жутко не нравится, как и все дизайны Симплы. Соответственно, варианта два: 1. нужен человек, который дизайн шаблона Джумлы сверстает под Симплу 2. либо просто устанавливает Джумлу, ВиртуалМаркт и туда копируем ...

    Интернет-магазины4 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Специалист по ShopCMS

    Нужен спец по ShopCMS Условия: - Держать сроки - Онлайн хотябы 5 часов в рабочее время - Реальная оценка своих знаний - Адекватная цена работы - Оплата после выполнения - Оплата в Яндекс Деньгах Ждё предложений :)

    Интернет-магазины2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Переделать формат добавления товаров в корзину

    $100

    Есть магазин, на базе скрипта vamshop.ru При авторизации появляются кнопки "купить", как у http://im.duxu.ru - тоже на vamshop.ru (адрес сайта и коды авторизации вышлю исполнителю, до авторизации у того сайта - надписи "пожалуйста авторизируйтесь". До авторизации - смотреть ...

    Интернет-магазины1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Доработки сайта на битрикс

    Битрикс 12.0.3. Интернет-магазин - на стандартном шаблоне. Подправить шаблон, кое-что убрать, добавить, перенести. Уникализировать этот шаблон немного. Настоить полноценный каталог статей в отдельном разделе, где для каждой статьи будут все мета-данные, коментирование с каптчей, смайлами. Отдельное меню ...

    Интернет-магазины4 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Интернет-магазин "под ключ"

    $1000

    Здравствуйте, Господа! Требуется специалист для создания сайта интернет-магазина "под ключ". Товарный ассортимент: нижнее белье, парфюмерия , косметика, всего порядка 1000 товарных позиций. Предполагаемый бюджет 30 000 руб.

    Интернет-магазины1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Создание интернет-магазина

    Добрый день! Нужно настроить интернет магазин по автоаксессуарам, на платформе PrestaShop (платформа есть). Рассмотрим, варианты с заполнением магазина и без. Т3 Во вложении

    Интернет-магазины9 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Требуется создать магазин на shop script

    Доброе время суток. Требуется создать интернет магазин на основе shop script,, винтажных подарков с соответственным дизайном и оформлением. За основу можно использовать шаблонный дизайн. Пишите ваши сроки и цену.

    Интернет-магазины5 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Интернет-магазин на Prestashop

    Нужен специалист из Украины. Идеально Киев Реализация интернет магазина на преста шоп (нужно будет подпилять) Ориентирована на долгое сотрудничество. Новичкам просьба не писать. От вас портфолио с реализаванными магазинами на данном движке и сроки

    Prestashop
    Интернет-магазины4 заявки
    Закрыт
    11 лет назад