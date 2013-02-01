Создание и продвижение интернет магазина одежды

Дизайн простой и легкий, в стиле asos.com, shopbop.com и др.

Хотелось бы чтобы дизайн был оптимистичный и привлекательным, с рисованными элементами (не обязательно отрисовывать, можно из стоковых).

Админка должна принимать оплату электронными деньгами и банковскими картами.

Также требуется продвижение сайта, ключевые слова будут предоставлены (с возможностью корректировки).

Тематика - брендовая одежда, обувь, сумки, аксессуары.

Пишите пожалуйста сразу пожелания об оплате. Вывод в топ желателен в теч 3 мес. и дальнейшее поддержание.

Бюджет на продвижение 10 тыс.в. мес. максимум.

РАССМАТРИВАЮ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ТОЛЬКО С КОНКРЕТИКОЙ ПО ЦЕНАМ!!!

UPD -Джумлу и Вордпресс не рассматриваем!