Сделать сайт на Битрикс Бизнес

Есть дизайн главной страницы – внутренние на ее основе. надо поставить на движок Битрикс Бизнес, наполнение с 1С Ут 8.2. База есть.

Дизайн и типа ТЗ – прилагаю.

По сути это небольшой Интернет-магазин.

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Бюджет 5000 руб. Срок 7 дней.