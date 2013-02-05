Добавить разделы в магазин

Интернет-магазиныЗакрыт1 заявка113 просмотров
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Здраствуйте,адрес магазина:цведиз.рф,нужно изменить структуру магазина.

Добавить категории .Покупка упаковкой 25,50,100(предварительно)сделать разные разделы товары одинаковые что и в рознице. В данных разделах прописать цена за 5шт, цена же в каждой категории своя, и вывод на оплату онлайн она подключена).

И другой товар цена за 10штук товары одинаковые, цены в каждой категории за 10шт. разные.

Также форму заказа имеющуюся на сайте изменить( для заполнения заявки на оплату выводить не нужно).Заранее благодарю .Жду предложений

11 лет назад
ttsvediz
53 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
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