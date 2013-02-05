Добавить разделы в магазин

Здраствуйте,адрес магазина:цведиз.рф,нужно изменить структуру магазина.

Добавить категории .Покупка упаковкой 25,50,100(предварительно)сделать разные разделы товары одинаковые что и в рознице. В данных разделах прописать цена за 5шт, цена же в каждой категории своя, и вывод на оплату онлайн она подключена).

И другой товар цена за 10штук товары одинаковые, цены в каждой категории за 10шт. разные.

Также форму заказа имеющуюся на сайте изменить( для заполнения заявки на оплату выводить не нужно).Заранее благодарю .Жду предложений