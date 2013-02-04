Разработать магазин (только программинг)

$1000
Интернет-магазиныЗакрыт6 заявок169 просмотров
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Дизайн делать не нужно.

Исключительно программинг.

CMS Битрикс, нужен человек с большим опытом работы на данной системе.

Указывайте свои примеры работ и опыт работы.

11 лет назад
Prosergei
Сергей 
36 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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