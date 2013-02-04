Разработать магазин (только программинг)

Сайт siammart.ru CMS: Joomla 2.5.7 Магазин: VirtueMart 2.0.10 Задача: настроить вывод похожих товаров на странице детального описания, по примеру новинок на главной, плюс прокрутка если количество похожих не влезает в одну строку. Реализовать так чтобы не слетало при ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Дизайн делать не нужно.
Исключительно программинг.
CMS Битрикс, нужен человек с большим опытом работы на данной системе.
Указывайте свои примеры работ и опыт работы.
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