Настроить вывод похожих товаров

Интернет-магазиныЗавершен6 заявок183 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Сайт siammart.ru

CMS: Joomla 2.5.7

Магазин: VirtueMart 2.0.10

Задача: настроить вывод похожих товаров на странице детального описания, по примеру новинок на главной, плюс прокрутка если количество похожих не влезает в одну строку. Реализовать так чтобы не слетало при обновлениях Джумлы и Вирта

10 лет назад
livenumbers
Сергей 
48 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
48 отзывов(-1)
Выбранный исполнитель
WeGeeks
Сергей 
33 годаАзербайджан
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
201 отзыв(-5)
10 лет назад
$35
1 день
Грамотный специалист. Быстро и качественно исполнил заказ
Все прошло отлично.
  • Похожие заказы

  • Интернет-магазин

    $100

    Хочу сделать интернет-магазин по готовому шаблону. Примеры чего бы хотелось http://gravertools.com http://www.elektronnye-sigarety.com/sections/cat/

    Интернет-магазины1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Доработать интернет-магазин на Джумла

    Есть сайт на Джумле и в нем интернет-магазин на Virtuemart. Нужно доработать и донастроить и то, и другое. Задание по пунктам написано в прикрепленном файле. Срок исполнения 2 недели максимум. Интересует всё в комплексе. Возможны ...

    Интернет-магазины2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Создание модулей для HikaShop (Joomla)

    Нужно сделать несколько модулей для популярного компонента джумлы под названием HikaShop 1. Модуль доставки Почтой России 2. Модуль доставки компанией Грузовозофф 3. Модуль оплаты через робокассу Апи на робокассу и хайкашоп достаточно подробные, поэтому у понимающих людей проблем в ...

    Joomla
    Интернет-магазины1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Интернет-магазин с интеграцией с 1С

    Создать интернет-магазин электро- и бензоинструмента (верстку пришлю) с интеграцией с 1С . Планируется наличие 1. личного кабинета для клиентов, где будут видны бонусы после заказов клиентов. 2. система он-лайн оплаты (типа робокассы) 3. фильтр сравнения товаров (как на ...

    Интернет-магазины9 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Интеграция интернет-магазина в Битрикс

    Есть работающий интернет-магазин на Битриксе. Есть готовая html-верстка нового дизайна для этого магазина. Задача: интегрировать новую верстку взамен старой + доработки функционала. Работу начать нужно с понедельника. Очень важно соблюдение сроков. Прошу в комментарии к проекту писать стоимость интеграции ...

    Интернет-магазины5 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Изменение вида оплаты Robokassa

    $100

    Купонный сайт globalkupon.ru ( 151.248.118.200/ ) будет подключен к платежной системе Robokassa. В коде сайта уже прописано полное подключение к Robokassa – все работает. При регистрации пользователь получает бонусные рубли. Покупатель может оплатить 15% от ...

    Интернет-магазины2 исполнителя
    Завершен
    11 лет назад

  • Веб-разработчик на Битрикс в команду (удаленно)

    $1000

    Для постоянного сотрудничества требуется удаленный разработчик на Битриксе. Основные задачи: интеграция html-верстки в Битрикс, разработка\доработка модулей, настройка модулей из Marketplace, подключение систем оплаты и мелкие правки на различных сайтах. Разрабатываем в основном интернет-магазины. Основные требования: - хороший опыт ...

    Интернет-магазины1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Модуль для Webasyst

    Требуется разработать модуль для Webasyst по обмену заказами с курьерской компанией по XML. Есть подробное API/ Детали и тз обсуждаются индивидуально. Оставляйте скайп и примеры работ. Спасибо.

    Интернет-магазины2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад