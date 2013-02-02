Интернет-магазин с интеграцией с 1С

Интернет-магазиныЗакрыт9 заявок148 просмотров
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Создать интернет-магазин электро- и бензоинструмента (верстку пришлю) с интеграцией с 1С .

Планируется наличие

1. личного кабинета для клиентов, где будут видны бонусы после заказов клиентов.

2. система он-лайн оплаты (типа робокассы)

3. фильтр сравнения товаров (как на сайте М видео, можно ПОПРОЩЕ)

4. поиск товаров как на сайте М видео (ставим галочки - бренд, цена, тип устройства и т.д) и в зависимости от галочек сайт выдает нам результаты

5. статус заказа - чтобы можно было отмечать статус в админке менеджерами.

11 лет назад
AnnaKK
Анна 
36 летРоссия
11 лет в сервисе
Была
6 лет назад
31 отзыв(-2)
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