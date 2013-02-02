Оперативная доработка сложного проекта на Joomla

Интернет-магазиныЗакрыт9 заявок235 просмотров
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Здравствуйте, уважаемые коллеги! Пожалуйста, дочитайте этот текст до конца.

Требуется доработать достаточно объемный проект на Joomla+Virtuemart.

Сайт - не просто визитка, а с достаточно сложным функционалом. Поэтому необходимо не просто знание Joomla и основ программирования. Потребуются глубокий опыт программирования на сайтах Joomla.

Сроки ограниченные, поэтому, кого терзают сомнения, - лучше не браться (можете просто оставить свои заявки с текстом"Хочу сотрудничать", - можно будет поработать в другом проекте).

ВНИМАНИЕ!

1. Те, кто подают ставки, пожалуйста, укажите свою гуглопочту, я расшарю документ с ТЗ.

2. Пожалуйста, указывайте скайп для связи. Созваниваться не придется, но нужно поддерживать связь чатом.

ОТДЕЛЬНОЕ ВНИМАНИЕ!

Если у Вас мало времени, трудности с интернетом, Вас куда-то срочно должны вызвать, Вам сложно быть на связи, и вопросы "Какие результаты работы по сегодняшнему дню?" вызывают у Вас приступы негодования, то лучше НЕ оставляйте заявки, давайте беречь нервную систему :)

Проект и так затянут, поэтому исполнитель должен быть МАКСИМАЛЬНО МОБИЛИЗОВАННЫМ.

И ПОСЛЕДНЕЕ:

Нужно будет составить календарный план работ и каждый день вносить в него пометки.

Мой скайп alexie314

Цена выставляеся по результату Вашего изучения ТЗ.

Безопасная сделка приветствуется!

Joomla
11 лет назад
Velerbu
51 годРоссия
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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