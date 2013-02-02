Создать сайт аналог http://auto.ria.ua/

Добрый день. Нам нужно сделать интернет магазин. На движке shopcms Кто знает эту cms пишите. Другие cms не рассматриваются.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Краткосрочные цели: We want to create from zero a website of selling cars and spare parts trading and for classified ads of new cars and used cars.
Долгосрочные цели: Our long-term goal is to be the first website that sells cars and spare parts , rent cars and trucks,and provide auto services in the U.A.E and in the Middle East.
Бизнес-проблема, которую планируется решить: In our website the customer can find the car and spare parts and rent a car or truck,or any auto services very easy and fast.
Чего планируем добиться при помощи интернет-магазина на протяжение ближайших 12-ти–18-ти месяцев после запуска нового проекта: After one year or more, we would like to have our own stock of cars and spare parts.
Критерии успеха: - The website visitors will be increased.
- Buying cars through our website and The demand of our services will increase.
- Increasing in rent cars and trucks.
Веб-сайты, принадлежащие компаниям из нашей сферы бизнеса, которые нам нравятся: http://auto.ria.ua/
http://dubai.dubizzle.com/classified/autos4x4s/
Комментарии: We would like to make a conference call with you through skype so we can discuss many things in details.
Упор при продвижении магазина: - SEO
- Advertising the website in popular website of the UAE and the region.
- Off-line advertising.
Обновлять информацию о товарах будет происходить посредством: - Adding the products from Admin access.
- Adding products from users of the website but under some conditions.
Особенности, чем вы лучше (или хуже) конкурентов: - The first website will be specialized only in cars, spare parts and auto services.
- Protecting the both parts(Buyer and Seller) by protecting their information and making sure that no scams.
- The design of our site will be the best and presenting the product will be just fantastic so the buyer will be impressed.
- Providing Auto services: Mechanical man ready to be hired for checking cars, consulting for any cars r product. Providing the best customer care.
Обработка заказа будет происходить: - Call centre,
- Through website.
Задача которая на нас возлагается: To create the best website from the ground.
Планируемый срок запуска: Столько, сколько потребуется для достижения результата
We prefer developers in: PHP, Ruby, Erlang, Ruby on Rails, and other programming languages are welcome.
Budget: starting from USD3000
Напишите, над чем вы работали, и что именно реализовывали. ваш протфолиою
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