Интеграция интернет-магазина в Битрикс

Есть работающий интернет-магазин на Битриксе.

Есть готовая html-верстка нового дизайна для этого магазина.

Задача: интегрировать новую верстку взамен старой + доработки функционала.

Работу начать нужно с понедельника. Очень важно соблюдение сроков.

Прошу в комментарии к проекту писать стоимость интеграции ОТ, об остальном договоримся, есть подробное ТЗ.

--- При успешной работе будем сотрудничать постоянно по разным проектам (магазины).