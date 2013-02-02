Здравствуйте, уважаемые коллеги! Пожалуйста, дочитайте этот текст до конца. Требуется доработать достаточно объемный проект на Joomla+Virtuemart. Сайт - не просто визитка, а с достаточно сложным функционалом. Поэтому необходимо не просто знание Joomla и основ программирования. Потребуются глубокий ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется разработать модуль для Webasyst по обмену заказами с курьерской компанией по XML.
Есть подробное API/ Детали и тз обсуждаются индивидуально.
Оставляйте скайп и примеры работ.
Спасибо.
- Похожие заказы
- Интернет-магазины9 заявокЗакрыт11 лет назад
- $5000
Краткосрочные цели: We want to create from zero a website of selling cars and spare parts trading and for classified ads of new cars and used cars. Долгосрочные цели: Our long-term goal is to be the first website ...Интернет-магазины12 заявокЗакрыт11 лет назад
Добрый день. Нам нужно сделать интернет магазин. На движке shopcms Кто знает эту cms пишите. Другие cms не рассматриваются.Интернет-магазины5 заявокЗакрыт11 лет назад
Есть дизайн главной страницы – внутренние на ее основе. надо поставить на движок Битрикс Бизнес, наполнение с 1С Ут 8.2. База есть. Дизайн и типа ТЗ – прилагаю. По сути это небольшой Интернет-магазин. Просьба отвечать полно ...Интернет-магазины1 исполнительЗакрыт11 лет назад
Нужен специалист по движку PrestaShop.Доработка проекта .Оплата по этапам доработки(WM).Улучшение функционала сайта .Интернет-магазины4 заявкиЗакрыт11 лет назад
Дизайн простой и легкий, в стиле asos.com, shopbop.com и др. Хотелось бы чтобы дизайн был оптимистичный и привлекательным, с рисованными элементами (не обязательно отрисовывать, можно из стоковых). Админка должна принимать оплату электронными деньгами и банковскими ...Интернет-магазины21 заявкаЗакрыт11 лет назад
Необходимо полностью разработать интернет-магазин. Кроме очевидных корзины, каталога и т.д., сновные требования: 1)Шаблонный дизайн, возможность быстрой смены дизайна, структуры меню; 2)Подключение основных платёжных инструментов, SMS-оповещения; 3)Синхронизация цен/наличия с базой данных 1С/ТДТ; 4)Выгрузка YML; 5)Возможность добавлять/убирать свойства товаров, по которым происходит ...Интернет-магазины15 заявокЗакрыт11 лет назад
Пожалуйста, пишите примерную цену, чтобы я понимал с кем имею дело. Добрый день! Есть PSD шаблон магазина (рисовал сам и другом). Нужно привязать к престе (кстати, не обязательно именно к ней, если есть дешевле варианты, можно будет рассмотреть) Версия ...Интернет-магазины3 заявкиЗакрыт11 лет назад
Техническое задание вышлем потенциальному исполнителю. Обсуждение проекта в личных сообщениях.Интернет-магазины2 заявкиЗакрыт11 лет назад