Модуль для Webasyst

Интернет-магазиныЗакрыт2 заявки110 просмотров
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Требуется разработать модуль для Webasyst по обмену заказами с курьерской компанией по XML.

Есть подробное API/ Детали и тз обсуждаются индивидуально.

Оставляйте скайп и примеры работ.

Спасибо.

11 лет назад
insiderman
Андрей 
43 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
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