Изменение вида оплаты Robokassa

Купонный сайт globalkupon.ru ( 151.248.118.200/ ) будет подключен к платежной системе Robokassa.

В коде сайта уже прописано полное подключение к Robokassa – все работает.

При регистрации пользователь получает бонусные рубли.

Покупатель может оплатить 15% от суммы покупки бонусными рублями.

Допустим:

При регистрации покупатель получил 1000 бонусных рублей.

Покупатель хочет купить купон стоимостью 2000 рублей – но переходя в корзину -

он может оплатить 300 рублей(15% от стоимости купона) бонусными рублями – итого

итоговый счет на Robokassa будет выставлен на сумму 1700 рублей или

если на счете бонусных рублей меньше чем 15% от стоимости купона – то используется

максимальное количество бонусов – допустим если на счете есть 200 бонусов, а товар стоит 2000 рублей -

то итоговая сумма выставляется на 1800 рублей.

И так по всем товарам представленным на сайте.