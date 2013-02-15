Изменение вида оплаты Robokassa

$100
Интернет-магазиныЗавершен2 заявки147 просмотров
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Купонный сайт globalkupon.ru ( 151.248.118.200/ ) будет подключен к платежной системе Robokassa.

В коде сайта уже прописано полное подключение к Robokassa – все работает.

При регистрации пользователь получает бонусные рубли.

Покупатель может оплатить 15% от суммы покупки бонусными рублями.

Допустим:

При регистрации покупатель получил 1000 бонусных рублей.

Покупатель хочет купить купон стоимостью 2000 рублей – но переходя в корзину -

он может оплатить 300 рублей(15% от стоимости купона) бонусными рублями – итого

итоговый счет на Robokassa будет выставлен на сумму 1700 рублей или

если на счете бонусных рублей меньше чем 15% от стоимости купона – то используется

максимальное количество бонусов – допустим если на счете есть 200 бонусов, а товар стоит 2000 рублей -

то итоговая сумма выставляется на 1800 рублей.

И так по всем товарам представленным на сайте.

11 лет назад
stanruss
Стас 
35 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
Выбранные исполнители
Astraller
Алексей 
37 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
11 лет назад
$50
1 день
Большое спасибо за выполненную работу. Работа выполнена ОЧЕНЬ качественно, очень быстро. Сделано все что требовалось и даже больше за названную сумму. Если Вы хотите чтобы Ваша задача была сделана качественно, в срок, на высоком уровне коммуникабельности - советую Вам данного человека.
Хороший заказчик. Рекомендую. Знает чего хочет, платит в срок. Буду рад новому сотрудничеству.
k_borodin
Дмитрий 
33 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
5 отзывов(-3)
11 лет назад
$35
5 дней
Просто развод - этот человек вообще ничего делать не хочет и не может. Ничего у него сделано не было на 70% и в сроки не успевал - движок поломал, так что пришлось движок переустанавливать. Люди не ведитесь ни в коем случае на этого кидалу. Берет деньги в качестве предоплаты и пропадает. Ничего сделать не может. Кинул меня на 1500. И не только меня если судить по отзывам. Мошейник. Буду писать заявление в милицию Я ему говорю - доделай проект раз можешь - получи вторые 1500 рублей - так нет - отказался сделать - т.к. изначально не знал как это делать - и предоплату возвращать не хочет - круто да? Взял 1500 рулей, ничего не сделал и не хочет доделать проект. А почему не хочет -потому что не может и не знает как.
Заказчик неадекватный. Взял оставил мне отрицательный отзыв, хотя у меня было ещё минимум 13 часов до сдачи. А он взял переустановил свой движок по которому я работал и в итоге примерно 70% работы которые я сделал пошли коню под хвост! Теперь человек требует возврата предоплата или занового сделать но уже за меньшую сумму. Для сравнение срок подачи заявки и срок написание отрицательного отзыва: время когда я оставил заявку 02.02.2013 в 22:11 прибавляет 5 дней и получается 07.02.2013 22:11 а ты уже в 8:28 оставил мне отрицательный отзыв! И его фраза: [23:06:57] iE: мне класть на отзыв и на этот сайт Не советую связываться с данным человеком!!!
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