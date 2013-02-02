Веб-разработчик на Битрикс в команду (удаленно)

$1000
Интернет-магазиныЗакрыт1 заявка134 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Для постоянного сотрудничества требуется удаленный разработчик на Битриксе.

Основные задачи: интеграция html-верстки в Битрикс, разработка\доработка модулей, настройка модулей из Marketplace, подключение систем оплаты и мелкие правки на различных сайтах. Разрабатываем в основном интернет-магазины.

Основные требования:

- хороший опыт разработки на Битриксе (портфолио, сертификаты),

- хорошее знание PHP,

- приоритет по выполнению наших проектов выше проектов с фриланса,

- каждый день быть на связи,

- выполнять взятые на себя обязательства четко и в срок, а не пропадать при появлении каких-то трудностей,

- плюсом будет знание других популярных CMS и JQuery.

Оплата договорная по проектам, предусмотрены бонусы.

Сразу пишите цену ОТ на интеграцию верстки интернет-магазина в Битрикс.

11 лет назад
Alexx88
35 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
  • Похожие заказы

  • Оперативная доработка сложного проекта на Joomla

    Здравствуйте, уважаемые коллеги! Пожалуйста, дочитайте этот текст до конца. Требуется доработать достаточно объемный проект на Joomla+Virtuemart. Сайт - не просто визитка, а с достаточно сложным функционалом. Поэтому необходимо не просто знание Joomla и основ программирования. Потребуются глубокий ...

    Joomla
    Интернет-магазины9 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Модуль для Webasyst

    Требуется разработать модуль для Webasyst по обмену заказами с курьерской компанией по XML. Есть подробное API/ Детали и тз обсуждаются индивидуально. Оставляйте скайп и примеры работ. Спасибо.

    Интернет-магазины2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Сделать сайт на Битрикс Бизнес

    Есть дизайн главной страницы – внутренние на ее основе. надо поставить на движок Битрикс Бизнес, наполнение с 1С Ут 8.2. База есть. Дизайн и типа ТЗ – прилагаю. По сути это небольшой Интернет-магазин. Просьба отвечать полно ...

    Интернет-магазины1 исполнитель
    Закрыт
    11 лет назад

  • Создание и продвижение интернет магазина одежды

    Дизайн простой и легкий, в стиле asos.com, shopbop.com и др. Хотелось бы чтобы дизайн был оптимистичный и привлекательным, с рисованными элементами (не обязательно отрисовывать, можно из стоковых). Админка должна принимать оплату электронными деньгами и банковскими ...

    Интернет-магазины21 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Разработать интернет-магазин

    Необходимо полностью разработать интернет-магазин. Кроме очевидных корзины, каталога и т.д., сновные требования: 1)Шаблонный дизайн, возможность быстрой смены дизайна, структуры меню; 2)Подключение основных платёжных инструментов, SMS-оповещения; 3)Синхронизация цен/наличия с базой данных 1С/ТДТ; 4)Выгрузка YML; 5)Возможность добавлять/убирать свойства товаров, по которым происходит ...

    Интернет-магазины15 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Привязать PSD к PrestaShop (или к другому движку)

    Пожалуйста, пишите примерную цену, чтобы я понимал с кем имею дело. Добрый день! Есть PSD шаблон магазина (рисовал сам и другом). Нужно привязать к престе (кстати, не обязательно именно к ней, если есть дешевле варианты, можно будет рассмотреть) Версия ...

    Prestashop
    Интернет-магазины3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад