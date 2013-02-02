Веб-разработчик на Битрикс в команду (удаленно)

Для постоянного сотрудничества требуется удаленный разработчик на Битриксе.

Основные задачи: интеграция html-верстки в Битрикс, разработка\доработка модулей, настройка модулей из Marketplace, подключение систем оплаты и мелкие правки на различных сайтах. Разрабатываем в основном интернет-магазины.

Основные требования:

- хороший опыт разработки на Битриксе (портфолио, сертификаты),

- хорошее знание PHP,

- приоритет по выполнению наших проектов выше проектов с фриланса,

- каждый день быть на связи,

- выполнять взятые на себя обязательства четко и в срок, а не пропадать при появлении каких-то трудностей,

- плюсом будет знание других популярных CMS и JQuery.

Оплата договорная по проектам, предусмотрены бонусы.

Сразу пишите цену ОТ на интеграцию верстки интернет-магазина в Битрикс.