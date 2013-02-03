ПЕРСОНАЛЬНЫЙ ГОРОСКОП НА КАЖДЫЙ ЗНАК ЗОДИАКА

НА 2013 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Наполнением материалом - за разработчиком сайта.

Вариант от 03.02.2013

1. Платные гороскопы:

1.1 - персональный гороскоп на каждый знак зодиака на сегодня и на завтра, на неделю, месяц, год на 2013 г. по дате, месту рождения и имени, времени рождения, для мужчин и для женщин.

1.2 - мужской и женский секс гороскопы.

1.3 - лунный гороскоп на сегодня и завтра для всех знаков зодиака конкретно для Москвы, СПБ и ещё 10 крупных городов РФ.

Гороскопы платные. Х руб. за все три гороскопа. О чем д.б. сразу сообщено + / - при оплате от посредников. После оплаты гороскопы открываются на 24 часа.

2. Бесплатные гороскопы:

- общий гороскоп для каждого знака зодиака на каждый день, неделю, месяц, 2013 год,

- гороскопы на здоровье, карьеру, финансы, любовь.

- голубой гороскоп.

- цветочный гороскоп.

- китайский гороскоп

- гороскоп друидов.

- гороскоп ариев

- структурный гороскоп.

- лекционарий П. Глобы

- лунный календарь 2013 г. для всех знаков зодиака на каждый месяц.

- народные приметы и астрологические события на 2013 г.

- астрологическая магия

3. Для каждого знака зодиака указать:

- историю знака зодиака;

- силы, влияющие на знак;

- сильные стороны знака;

- слабые стороны;

- психосексуальная характеристика;

- партнеры;

- оценка верности.

- диета.

- дыхание.

- сочетание с другими знаками зодиака.

4. Сайт Персональный гороскоп должен быть сделан «под ключ», т.е. все гороскопические материалы уже вставлены.

«Сдано» -после тестирования и проверки правильности функционирования сайта.

5. Статистические счетчики посещения сайта, каждого гороскопа, покупки персонального гороскопа.

Комментарии.

Счетчики по финансовым потокам.

6. Для постоянных клиентов предусмотреть скидки . Красивый дизайн.

8. Музыкальное сопровождение гороскопов.

9. На сайте должно быть: дата, часы, календарь, погода Москва и СПБ.

10. Предусмотреть возможность расширения количества гороскопов, их корректировку, а также добавление гороскопов на 2014 год и далее.

11. Предусмотреть, что сайт должен надежно запираться на шифры, после сдачи сайта я должен иметь возможность поменять все шифры.

12. Я должен иметь возможность открывать кому-то отдельные блоки, например для заполнения текстов гороскопа на 2014 г.