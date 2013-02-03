Здравствуйте, уважаемые коллеги! Пожалуйста, дочитайте этот текст до конца. Требуется доработать достаточно объемный проект на Joomla+Virtuemart. Сайт - не просто визитка, а с достаточно сложным функционалом. Поэтому необходимо не просто знание Joomla и основ программирования. Потребуются глубокий ...
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ПЕРСОНАЛЬНЫЙ ГОРОСКОП НА КАЖДЫЙ ЗНАК ЗОДИАКА
НА 2013 г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Наполнением материалом - за разработчиком сайта.
Вариант от 03.02.2013
1. Платные гороскопы:
1.1 - персональный гороскоп на каждый знак зодиака на сегодня и на завтра, на неделю, месяц, год на 2013 г. по дате, месту рождения и имени, времени рождения, для мужчин и для женщин.
1.2 - мужской и женский секс гороскопы.
1.3 - лунный гороскоп на сегодня и завтра для всех знаков зодиака конкретно для Москвы, СПБ и ещё 10 крупных городов РФ.
Гороскопы платные. Х руб. за все три гороскопа. О чем д.б. сразу сообщено + / - при оплате от посредников. После оплаты гороскопы открываются на 24 часа.
2. Бесплатные гороскопы:
- общий гороскоп для каждого знака зодиака на каждый день, неделю, месяц, 2013 год,
- гороскопы на здоровье, карьеру, финансы, любовь.
- голубой гороскоп.
- цветочный гороскоп.
- китайский гороскоп
- гороскоп друидов.
- гороскоп ариев
- структурный гороскоп.
- лекционарий П. Глобы
- лунный календарь 2013 г. для всех знаков зодиака на каждый месяц.
- народные приметы и астрологические события на 2013 г.
- астрологическая магия
3. Для каждого знака зодиака указать:
- историю знака зодиака;
- силы, влияющие на знак;
- сильные стороны знака;
- слабые стороны;
- психосексуальная характеристика;
- партнеры;
- оценка верности.
- диета.
- дыхание.
- сочетание с другими знаками зодиака.
4. Сайт Персональный гороскоп должен быть сделан «под ключ», т.е. все гороскопические материалы уже вставлены.
«Сдано» -после тестирования и проверки правильности функционирования сайта.
5. Статистические счетчики посещения сайта, каждого гороскопа, покупки персонального гороскопа.
Комментарии.
Счетчики по финансовым потокам.
6. Для постоянных клиентов предусмотреть скидки . Красивый дизайн.
8. Музыкальное сопровождение гороскопов.
9. На сайте должно быть: дата, часы, календарь, погода Москва и СПБ.
10. Предусмотреть возможность расширения количества гороскопов, их корректировку, а также добавление гороскопов на 2014 год и далее.
11. Предусмотреть, что сайт должен надежно запираться на шифры, после сдачи сайта я должен иметь возможность поменять все шифры.
12. Я должен иметь возможность открывать кому-то отдельные блоки, например для заполнения текстов гороскопа на 2014 г.
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