Интегрировать сайт с системой 1С Предприятие

Здравствуйте, уважаемые коллеги! Пожалуйста, дочитайте этот текст до конца. Требуется доработать достаточно объемный проект на Joomla+Virtuemart. Сайт - не просто визитка, а с достаточно сложным функционалом. Поэтому необходимо не просто знание Joomla и основ программирования. Потребуются глубокий ...