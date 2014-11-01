Есть сайт на Джумле и в нем интернет-магазин на Virtuemart. Нужно доработать и донастроить и то, и другое. Задание по пунктам написано в прикрепленном файле. Срок исполнения 2 недели максимум. Интересует всё в комплексе. Возможны ...