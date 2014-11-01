Здравствуйте, уважаемые коллеги! Пожалуйста, дочитайте этот текст до конца. Требуется доработать достаточно объемный проект на Joomla+Virtuemart. Сайт - не просто визитка, а с достаточно сложным функционалом. Поэтому необходимо не просто знание Joomla и основ программирования. Потребуются глубокий ...
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Хочу сделать интернет-магазин по готовому шаблону.
Примеры чего бы хотелось
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