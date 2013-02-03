Создание модулей для HikaShop (Joomla)

Интернет-магазиныЗакрыт1 заявка199 просмотров
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Нужно сделать несколько модулей для популярного компонента джумлы под названием HikaShop

1. Модуль доставки Почтой России

2. Модуль доставки компанией Грузовозофф

3. Модуль оплаты через робокассу

Апи на робокассу и хайкашоп достаточно подробные, поэтому у понимающих людей проблем в этом не должно возникнуть

Пишите свои предложения по цене и срокам. Проект стартует через месяц

Joomla
11 лет назад
Wakis
Иван 
36 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
4 отзыва
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