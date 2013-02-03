Создание модулей для HikaShop (Joomla)

Нужно сделать несколько модулей для популярного компонента джумлы под названием HikaShop

1. Модуль доставки Почтой России

2. Модуль доставки компанией Грузовозофф

3. Модуль оплаты через робокассу

Апи на робокассу и хайкашоп достаточно подробные, поэтому у понимающих людей проблем в этом не должно возникнуть

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