Работы по oscommerce

Добрый день !

Есть старый сайт на osc. В нем пара не стандартных модулей.

Хотелось бы оптимизировать сайт к современной и стандартной версии, так что бы было возможно установить

minitemplatesystem.com

К тому же необходима небольшая верска морды.

В общем копаться в чужих переделках сложно, требуется человек реально хорошо знающий osc.

Пишите, подробности в ПС.