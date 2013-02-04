Opencart

Интернет-магазиныЗакрыт2 заявки98 просмотров
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Нужно адаптировать нестандартный шаблон под опенкарт.

Сайт www.artrealestate.info

Перевёрстываем под опенкарт.

Нужно сделать быстро и качественно.

Возможна предоплата.

Почти всё сделала, остались маленькие доработки, кто поможет?

OpenCart
11 лет назад
aliwya3
Васина 
32 годаЛатвия
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
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