Сайт siammart.ru CMS: Joomla 2.5.7 Магазин: VirtueMart 2.0.10 Задача: настроить вывод похожих товаров на странице детального описания, по примеру новинок на главной, плюс прокрутка если количество похожих не влезает в одну строку. Реализовать так чтобы не слетало при ...
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Нужно адаптировать нестандартный шаблон под опенкарт.
Перевёрстываем под опенкарт.
Нужно сделать быстро и качественно.
Возможна предоплата.
Почти всё сделала, остались маленькие доработки, кто поможет?
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