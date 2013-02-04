Смена дизайна, замена движка

Задача следующая есть сайт на DLE ,нужно сменить дизайн,а так же сделать удобный интернет магазин с интеграцией заказов в 1с,для этого можно попробовать сменить движок но при этом оставить карту сайта туже (разделы сайта+ ссылки на них),а так же поменять все тексты на уникальные.