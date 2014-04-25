Создать интернет-магазин на WebAsyst

$500
Интернет-магазиныЗавершен9 заявок171 просмотр
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Требуется создать интернет-магазин. Нарисовать дизайн, сделать верстку и натяжку на движок WebAsyst.

11 лет назад
mut480
41 годРоссия
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
Roronoa
Никита 
35 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
11 лет назад
$200
5 дней
Рекомендую к сотрудничеству. заказывал несколько раз у Никиты верстку и програмирование интернет магазинов на Вебасист. Все сделано в лучшем виде.
Отличный заказчик, всё чётко и понятно, оплата вовремя, продолжаем сотрудничать.
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