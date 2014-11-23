mut480

Алексей mut480

 
43 года
14 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$15
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

AlexVio
26 лет
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$15
10 баллов
8 лет назад
Оптимизировать лендинг под мобильные устройства
ок
ok
Ответный отзыв
vanilko
31 год
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
$20
10 баллов
9 лет назад
Внести правки по сайту-лендингу
HTML
Отличный заказчик. Все просто, быстро, качественно и приятно. Рекомендую.
Сотрудничеством доволен. Все ок!
Ответный отзыв
ghuravskiyd
36 лет
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$4
10 баллов
9 лет назад
Видеоотзыв
Алексей отличный заказчик! Четкие рекомендации по заданию, моментальная оплата. Очень рекомендую!
Спасибо за проделанную работу. Рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
Tali
38 лет
18 лет в сервисе
Была
9 лет назад
$5
10 баллов
9 лет назад
Ключевые фразы
Все прошло хорошо, работа была оплачена сразу и в полном объеме :).
Ответственный исполнитель. Рекомендую
Ответный отзыв
4ekist_rv
Рома 
34 года
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
$212
10 баллов
10 лет назад
Продвижение сайта
HTML
Все прошло хорошо. Остался доволен сотрудничеством.
Сотрудничеством доволен.
Ответный отзыв
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