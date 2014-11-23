Добрый день, требуется девушка, которая снимет несложный видеоотзыв о сайте на телефон или веб камеру Продолжительностью не более 60 секунд
- $5Видеомонтаж13 заявокЗакрыт8 лет назад
Добрый день, нужно создать проект для лендинга Продажа детских товаров.Веб-программированиенет заявокЗакрыт8 лет назад
Добрый день, Шомансур. Хочу предложить Вам поработать над лендингом-одностраничником по продаже детских развивающих компьютеров (ноубуков). Примеры сайтов: http://toys.com.ua/ua/ucenka-detskyy-kompyuter-s-ekranom http://mysun.com.ua/notbuki-i-azbuki/slim-and-chic-startright-7117 Лендинг сделать нужно в 5-6 разворотов. Подробности обсудим ...Сайты «под ключ»нет заявокЗакрыт8 лет назад
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Добрый день, нужно оптимизировать лендинг под мобильные устройства.HTML-верстка1 исполнительЗавершен9 лет назад
Приветствую. Для привлечения потенциальных клиентов на сайт, требуется ответственный исполнитель. Работа заключается в размещении в сообществах социальных сетей и форумах, небольших сообщений с сылкой на сайт Ссылки должны ...Социальные сети (SMM и SMO)10 заявокЗакрыт9 лет назад
- $20
Добрый день, нужно внести правки на сайте одностраничнике html 1) Добавить форму захвата с полем Имя и телефон 2) Сделать, так чтобы с этой формы отправлялась заявка на E-mail ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен9 лет назад
Добрый день. Нужно записать видеоотзыв о товаре интернет-магазина. Продолжительностью не более 60 секунд Возраст от 40 лет и выше. Пол женский или мужской.Видеомонтаж6 заявокЗакрыт9 лет назад
Добрый день. Нужно записать видеоотзыв о товаре интернет-магазина. Продолжительностью не более 60 секундВидеомонтаж1 исполнительЗавершен9 лет назад
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Добрый день. Требуется ответственный человек для размещения рекламных постов в сообществах социальных сетей. Своевременную оплату за каждый пост гарантируюНаполнение сайтов34 заявкиЗакрыт9 лет назад
Добрый день, нужно создать список, содержащий 120 двухсловных ключевых фраз Скачать программу, скачать программу1, скачать программу2 и т.д Например: скачать skype, скачать opera, скачать, скачать ccleaner ...Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен10 лет назад
Нужно продвижения одностраничного сайта на html Тематика: Скачать софт Поисковые системы Яндекс и Гугл Цели: Вывод в топ10 всех низкочастотных запросов сайтаПоисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен10 лет назад
Добрый день, нужно нарисовать 2 кнопки для сайтов в формате psdИконки и Пиксель-арт22 заявкиЗакрыт10 лет назад
Добрый день, нужно наполение форума по тематике софт.Наполнение сайтов4 заявкиЗакрыт10 лет назад
Добрый день, нужно периодическое наполнение сайта информацией по игре DayZ Standalone.Наполнение сайтов9 заявокЗакрыт10 лет назад
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Добрый день, нужно сделать реддизайна одной страницы сайта на htmlДизайн сайтов10 заявокЗакрыт11 лет назад
Добрый день. Нужен человек, который будет наполнять сайт новостями и дополнениями по компьютерной игре DayZ Standalone Несколько новостей в неделю.Наполнение сайтов3 заявкиЗакрыт11 лет назад
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Добрый день, нужно сделать копию сайта Сайт состоит из одной страницы, дизайна нет Нужно перенести скрипты Подробности при общенииВеб-программирование14 заявокЗакрыт11 лет назад
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Добрый день, нужно составить техническое задание (Т.З) для дизайнера. Сайт одностраничник на htmlДизайн сайтов3 заявкиЗакрыт11 лет назад
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Нарисовать и заверстать сай на HTML ( Landing page)Сайты «под ключ»15 заявокЗакрыт11 лет назад
Добрый день. Нужен специалист по продвижению сайтов в поисковых системах Yandex и Google Продвижение по НЧ ВЧ СЧ запросам. Подробности при общении.Поисковые системы (SEO)20 заявокЗакрыт11 лет назад