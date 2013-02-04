Интернет-магазин для ресторана

Интернет-магазиныЗакрыт11 заявок145 просмотров
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Требуется сделать интернет магазин для ресторана.

Трубется подключить к магазину систему автоматической оплаты. Полная интеграция с 1с. Ситема усправления Битрикс.

Современный дизайн.

Интересует стоимость, сроки.

11 лет назад
anatoliykob
44 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
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