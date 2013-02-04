Сайт siammart.ru CMS: Joomla 2.5.7 Магазин: VirtueMart 2.0.10 Задача: настроить вывод похожих товаров на странице детального описания, по примеру новинок на главной, плюс прокрутка если количество похожих не влезает в одну строку. Реализовать так чтобы не слетало при ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется сделать интернет магазин для ресторана.
Трубется подключить к магазину систему автоматической оплаты. Полная интеграция с 1с. Ситема усправления Битрикс.
Современный дизайн.
Интересует стоимость, сроки.
- Похожие заказы
- Интернет-магазины1 исполнительЗавершен10 лет назад
Добрый день ! Есть старый сайт на osc. В нем пара не стандартных модулей. Хотелось бы оптимизировать сайт к современной и стандартной версии, так что бы было возможно установить minitemplatesystem.com К тому же необходима небольшая верска морды. В общем копаться ...Закрыт11 лет назад
- $500
Требуется создать интернет-магазин. Нарисовать дизайн, сделать верстку и натяжку на движок WebAsyst.Завершен11 лет назад
Задача следующая есть сайт на DLE ,нужно сменить дизайн,а так же сделать удобный интернет магазин с интеграцией заказов в 1с,для этого можно попробовать сменить движок но при этом оставить карту сайта туже (разделы сайта+ ссылки ...Интернет-магазины3 заявкиЗакрыт11 лет назад
Нужно адаптировать нестандартный шаблон под опенкарт. Сайт www.artrealestate.info Перевёрстываем под опенкарт. Нужно сделать быстро и качественно. Возможна предоплата. Почти всё сделала, остались маленькие доработки, кто поможет?Интернет-магазины2 заявкиЗакрыт11 лет назад
Добрый день. Есть нарисованный шаблон в PS. Надо из него создать шаблон и возможно дописать пару модулей. В приложении часть шаблона (неполная главная,без подвала). На все вопросы отвечу в icq 315810771 или на почту [email protected]Закрыт11 лет назад
Нужен интернет-магазин для дальнейшего его наполнения товарами самостоятельно. В магазине будет около 300 наименований. Главное требование - приятный дизайн и возможность прописать в украинских поисковиках.Завершен11 лет назад
- $100
Хочу сделать интернет-магазин по готовому шаблону. Примеры чего бы хотелось http://gravertools.com http://www.elektronnye-sigarety.com/sections/cat/Завершен11 лет назад
Есть сайт на Джумле и в нем интернет-магазин на Virtuemart. Нужно доработать и донастроить и то, и другое. Задание по пунктам написано в прикрепленном файле. Срок исполнения 2 недели максимум. Интересует всё в комплексе. Возможны ...Интернет-магазины2 заявкиЗакрыт11 лет назад
Нужно сделать несколько модулей для популярного компонента джумлы под названием HikaShop 1. Модуль доставки Почтой России 2. Модуль доставки компанией Грузовозофф 3. Модуль оплаты через робокассу Апи на робокассу и хайкашоп достаточно подробные, поэтому у понимающих людей проблем в ...Закрыт11 лет назад