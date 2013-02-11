Корректировка вывода товаров

Ирина, просто замечательный заказчик! Пример того, какими должны быть все заказчики! Помогала в работе, отвечала на все возникающие вопросы и оказывала всяческое содействие. Очень хороший человек! От работы остались только хорошие впечатления. Оплата просто моментальная! Надеюсь на постоянное сотрудничество, и желаю Вам, Ирина всяческих успехов! Еще раз спасибо :)