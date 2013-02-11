Корректировка вывода товаров

Интернет-магазиныЗавершен4 заявки81 просмотр
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Корректировка вывода товаров на главной странице, в категориях, также в боксах, корректировка боксов.

1000 руб.

11 лет назад
irinairinina
35 летРоссия
11 лет в сервисе
Была
5 лет назад
Выбранный исполнитель
Dominick-Mikka
Михаил 
33 годаБеларусь
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
11 лет назад
$25
1 день
Михаил очень хорошо справился с работой. Качественно, красиво и быстро! Буду обращаться только к нему!
Ирина, просто замечательный заказчик! Пример того, какими должны быть все заказчики! Помогала в работе, отвечала на все возникающие вопросы и оказывала всяческое содействие. Очень хороший человек! От работы остались только хорошие впечатления. Оплата просто моментальная! Надеюсь на постоянное сотрудничество, и желаю Вам, Ирина всяческих успехов! Еще раз спасибо :)
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