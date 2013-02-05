Интернет-магазин цифровой техники

Требуется настроить систему оплаты и доставки товаров в интернет-магазине на oscommerce, сборка Vam Описание задания лежит по ссылке: https://docs.google.com/document/d/1viKipK0Uyx0PuV7hyVcSUAaYBSwSZEPFapi-X2NbOFQ/edit?usp=sharing Пишите стоимость и возможные сроки выполнения работы.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется создать приятный продукт и удобный инструмент работы. Одна из главных задач не только в том, чтобы клиент чувствовал себя удобно при выборе товара и серфинге по сайту, но и удобство для сотрудников в работе с системой и аналитикой, которую должен предоставлять сайт.
В приложении ТЗ, на основании которого жду от Вас предложений в части CMS магазина и цены ваших услуг.
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