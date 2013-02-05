Интернет-магазин цифровой техники

Требуется создать приятный продукт и удобный инструмент работы. Одна из главных задач не только в том, чтобы клиент чувствовал себя удобно при выборе товара и серфинге по сайту, но и удобство для сотрудников в работе с системой и аналитикой, которую должен предоставлять сайт.

В приложении ТЗ, на основании которого жду от Вас предложений в части CMS магазина и цены ваших услуг.