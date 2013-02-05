PSD верстку портировать на CMS интернет-магазина.

Интернет-магазиныЗакрыт6 заявок113 просмотров
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Необходимо портировать HTML верстку список страничек дизайна по ссылке - http://www.verstka.web-proger.in.ua/portfolio/51/

на CMS Bitrix (приоритет), Opencart, Magento

По функциям, необходимо будет настроить:

- смежные товары

- похожие товары

- топ продаж (для самых популярных товаров)

- специальные предложения (рекомендованные товары, с возможным уменьшением цены)

- слайдер

- заказ в 1 клик

- добавление видео по ссылке youtube (для описания товара)

- отображение спец символов на изображениях товаров/товарах (топ продаж, значения характеристик, например LED, 3G, другое)

- варианты товаров (цвет, комплектация) в частности на карточке товара варианты других цветов отображаются с картинкой цвета + текст.

- отзывы с ответами администрации магазина + вопросы по товару (форма аналогична комментариям)

- простое добавление атрибутов в фильтр

- список покупок клиента

- список заказов клиентов

11 лет назад
smartwebstudio
Юрий 
38 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
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