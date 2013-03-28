Готовлю несколько разноплановых проектов. Ищу дизайнера - мастера широкого профиля.

Тематика проектов:

1. Строительство и ремонт

2. Event-агенство

3. Свадебное агенство.

4. Печное дело.

5. Танцевальная студия.

Задачи:

1. Разработка дизайна сайтов

2. Разработка дизайна визиток и буклетов.

3. Создание простых flash баннеров.

4. Отрисовка кнопок и иконок для перехода в подразделы.

5. Подборка шрифтов, рекомендации по фото и видеоматериалам.

6. Создание интерактивных меню.

Навыки 3D моделирования приветствуются.

Оплата 100% после сдачи работы по проекту. Возможны премии в зависимости от результата работы.

Преимущества у кандидатов из Москвы и Подольска, т.к. есть возможность общения по телефону и личной встречи, а также у людей имеющих опыт в подобных проектах.

Удаленное общение - Skype. Переписками не занимаюсь.

Работы очень много. Выбирать буду тщательно.