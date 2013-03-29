romanzai

Роман romanzai

 
37 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Продвижение сайта (контекст+SEO)

    $250

    Необходимо раскрутить сайт romanticdance.ru по ключевым запросам: Свадебный танец Подольск, Свадебный танец Москва... Или предложенные Вами запросы, которые наиболее лучшим образом повлияют на посещаемость сайта и поднимут его в поисковиках Я и G. ...

    Контекстная реклама20 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Исполнитель для создания и раскрутки групп vk, Fb

    Есть много разноплановых проектов с различной целевой аудиторией. Цель: создать и оптимизировать работу проектов в соц. сетях для привлечения клиентов. Задачи: 1. Создать группу 2. Отрисовать меню ...

    Социальные сети (SMM и SMO)4 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Редизайн сайта

    Есть back up файлы сайта. Сайт на Modx. Образец сайта cvd-msk.ru Необходимо изменить его под другую тематику, в том числе: изменить наименование и содержание разделов, шапки сайта, подобрать тематические фотографии, заменить текст, нарисовать 4 ...

    MODX
    Системы управления (CMS)нет заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Дизайнер

    $500

    Готовлю несколько разноплановых проектов. Ищу дизайнера - мастера широкого профиля. Тематика проектов: 1. Строительство и ремонт 2. Event-агенство 3. Свадебное агенство. 4. Печное дело. 5. Танцевальная студия. ...

    Дизайн сайтов27 заявок
    Закрыт
    12 лет назад