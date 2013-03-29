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- $250Контекстная реклама20 заявокЗакрыт12 лет назад
Есть много разноплановых проектов с различной целевой аудиторией. Цель: создать и оптимизировать работу проектов в соц. сетях для привлечения клиентов. Задачи: 1. Создать группу 2. Отрисовать меню ...Социальные сети (SMM и SMO)4 заявкиЗакрыт12 лет назад
Есть back up файлы сайта. Сайт на Modx. Образец сайта cvd-msk.ru Необходимо изменить его под другую тематику, в том числе: изменить наименование и содержание разделов, шапки сайта, подобрать тематические фотографии, заменить текст, нарисовать 4 ...Системы управления (CMS)нет заявокЗакрыт12 лет назад
- $500
Готовлю несколько разноплановых проектов. Ищу дизайнера - мастера широкого профиля. Тематика проектов: 1. Строительство и ремонт 2. Event-агенство 3. Свадебное агенство. 4. Печное дело. 5. Танцевальная студия. ...Дизайн сайтов27 заявокЗакрыт12 лет назад