Сделать дизайн и верстку страницы сайта

Нужно стильно отдизайнить и сверстать страницу «Карта сайта», обязательно в журнальном стиле.

Дизайн и верстку необходимо сделать для страницы не полностью, а только для средней информационной части. В приложении показан пример.

Дизайн страницы должен хорошо вписаться в стиль самого сайта. Сверстаную страницу вставить на сайт через встроенный редактор.

Требования к исполнителю — обязательно портфолио со стильными примерами работ.

Для верстальщика опыт работы с престашоп — обязателен.

Жду предложений по цене и срокам.