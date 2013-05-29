Нужен красивый дизайн

$1000
Дизайн сайтовЗавершен72 заявки354 просмотра
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Нужен красивый и функциональный редизайн сайта.

Дизайн, который нам нравится:

https://www.paypal.com/ua/webapps/mpp/home

...

https://www.loyalbank.com/eng/index

рассматриваются только кандидаты с 10+ работ в портфолио

если можете делать верстку в придачу к дизайну - просьба это отметить

11 лет назад
demum
Глеб 
39 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
Mariya_web
38 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
4 месяца назад
11 лет назад
$1000
14 дней
Толковый исполнитель. Мария не стеснялась предлагать свои идеи и оперативно реагировала на наши замечания. Результатом довольны. Рекомендуем.
Глеб - прекрасный посредник и менеджер проектов. Рекомендую к сотрудничеству.
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