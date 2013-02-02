Подобрать цвета для сайта

Вот существующий сайт http://ciha.co.nz/ который нужно привести в надлежащий вид:) Вот на что нужно примерно ориентироваться http://reddevils.co.nz/ http://cmih.co.nz/ А атаче лого. Вот ссылки на альбомы с фотками которые можно использовать для дизайна. Хотя в принципе можно и произвольно подобрать, ...