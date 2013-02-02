Необходим дизайн для интернет-магазина в художественном стиле. Во вложении бриф. Пожалуйста, указывайте цены и сроки работы. Предпочтение отдаю НЕ студиям.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Подобрать цвета для сайта. Сайт посвящен личностному росту и успеху.
Следует подобрать цвет фона, цвета шрифтов, логотипа и других элементов (3 штуки)
Сайт должен выглядеть современно, свежо, позитивно и вызывать доверие.
Можно менять цвета и подбирать онлайн через браузер опера. затем делать скриншоты. Или можете делать как вам удобно.
Связь по скайп. Оплата по факту. Сроки 1-2 дня. Оплата 10 wmz
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