Подобрать цвета для сайта

$10
Дизайн сайтовЗавершен4 заявки144 просмотра
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Подобрать цвета для сайта. Сайт посвящен личностному росту и успеху.

Следует подобрать цвет фона, цвета шрифтов, логотипа и других элементов (3 штуки)

Сайт должен выглядеть современно, свежо, позитивно и вызывать доверие.

Можно менять цвета и подбирать онлайн через браузер опера. затем делать скриншоты. Или можете делать как вам удобно.

Связь по скайп. Оплата по факту. Сроки 1-2 дня. Оплата 10 wmz

11 лет назад
wl123
39 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
11 отзывов
Выбранный исполнитель
VTory
31 годУкраина
11 лет в сервисе
Была
3 года назад
11 лет назад
$10
2 дня
Остался очень доволен дизайном сайта от Виктории! При выполнении проекта Виктория Дикий Арбуз учла последние тенденции в веб дизайне и теперь сайт выглядит очень здорово, современно и стильно. Также порадовали сроки исполнения и ответственный, профессиональный подход к работе. Большое Спасибо!!
Отличный заказчик и приятный человек, принял всё с первого раза и оплатил в течении 10 минут. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
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