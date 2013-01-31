Рисованый дизайн главной сайта

Необходимо сделать первую страницу. Сайт предназначен для поиска установщиков обогревателей и кондиционеров, рассчитан на американскую аудиторию. Доменное имя — heatingandair-quotes.com. Образец первой страницы: http://zip-painters.com/ Еще похожие: http://zip-roofers.com/ http://zip-foreclosures.com/ На первой странице должны быть: — логотип с названием сайта — ...
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Необходимо нарисовать дизайн главной страницы сайта посвященного обслуживанию судов(кораблей). Важнейшей задачей является создание рисованного дизайна. То есть большую часть главной страницы должен занимать рисунок, кроме того на сайте должны присутствовать рисованные элементы. При этом стиль должен быть серьезным и вызывающим доверие у клиентов.
Структура сайта очень простая: главная, три услуги, контакты. В данном задании важен креативный подход и уровень реализации.
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