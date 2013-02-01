Проектный дизайнер

Доброго всем настроения!

Требуется хороший, думающий дизайнер, для отрисовки страниц сайта по концепции.

Стоимость проекта: от $50 до $250.

Подробности: Я даю задание, концепт – вы рисуете макет главной страницы. Если меня все устраивает (уровень, всё учтено по задаче), я плачу вам $50 =)

Если макет нравится еще и заказчику (а именно это и нужно, иначе мои $50 вылетают в трубу), и он заключает договор, то работа продолжается, а ваше вознаграждение увеличивается до $250. Разумеется, это зависит от того, насколько заказчику понравится созданная вами Главная.

После принятия решения заказчиком - вносим правки в Главную, если нужно, и создаём внутренние (в заданном стиле, тоже по концепциям). Оплата после утверждения всего комплекта страниц.

Тематика может быть самая разная, но естественно я постараюсь дать вам то, что вам ближе.