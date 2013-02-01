Ищу дизайнера-партнера

Дизайн сайтовЗакрыт10 заявок257 просмотров
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Здравствуйте

Ищу дизайнера - партнера для создания совместной веб студии

Интересуют дизайнеры с большим опытом работы и хорошими работами.

11 лет назад
vallo
Денис 
43 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
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