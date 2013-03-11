ElectroDed

Требуется доработать дизайн проекта, все подробности при общении. Skype: lookspook
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сайт компании. Интернет магазин. Основной акцент на продажу установку и
обслуживание систем видеонаблюдения.
Основной принцип, сделать удобный и простой интерфейс. Графические изображения
строгие и нейтральные к восприятию. Как приведено в примере. Пример, можно
использовать в качестве основы для главной страницы. Для интернет магазина, важно
наличие строки "похожих товаров" и простая иерархическая структура сайта справа в качестве навигации.
http://itechpro.info/ - продукция которую нужно продать.
http://www.top-shop.ru - магазин который мне нравится.
Примечания:
Общее: сайт должен быть — резиновый (растягиваемый), предпочитаемые цвета —
желтый/зеленый/коричневый/белый. Небольшая шапка с сылкой на контакты, доставку и
кнопу «заказ в свободной форме», в шапке может быть баннер с собственной
рекламой, под шапкой строка поиска в всю длину (ну или в половину длины), меню
товаров — слева, под ним планируется собственный баннер (какой нибудь акции) и
ставшие уже повсеместными ссылки на контакт, фейсбук и тд.
Главная страница:
новости + акции, ниже — новинки, ниже — популярные товары.
Страница категорий:
по принципу http://www.growmama.ru/component/virtuemart/category/9/svet
Страница товаров:
товары должны быть в отдельных рамках, по 3–4 в строке, сверху сортировка цене,
страница товара:
Фотография 300х300, под ней дополнительные фото, + описания, видео.
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