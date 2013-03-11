ElectroDed

# 1 — $ 110

Сайт компании. Интернет магазин. Основной акцент на продажу установку и

обслуживание систем видеонаблюдения.

Основной принцип, сделать удобный и простой интерфейс. Графические изображения

строгие и нейтральные к восприятию. Как приведено в примере. Пример, можно

использовать в качестве основы для главной страницы. Для интернет магазина, важно

наличие строки "похожих товаров" и простая иерархическая структура сайта справа в качестве навигации.

http://itechpro.info/ - продукция которую нужно продать.

http://www.top-shop.ru - магазин который мне нравится.

Примечания:

Общее: сайт должен быть — резиновый (растягиваемый), предпочитаемые цвета —

желтый/зеленый/коричневый/белый. Небольшая шапка с сылкой на контакты, доставку и

кнопу «заказ в свободной форме», в шапке может быть баннер с собственной

рекламой, под шапкой строка поиска в всю длину (ну или в половину длины), меню

товаров — слева, под ним планируется собственный баннер (какой нибудь акции) и

ставшие уже повсеместными ссылки на контакт, фейсбук и тд.

Главная страница:

новости + акции, ниже — новинки, ниже — популярные товары.

Страница категорий:

по принципу http://www.growmama.ru/component/virtuemart/category/9/svet

Страница товаров:

товары должны быть в отдельных рамках, по 3–4 в строке, сверху сортировка цене,

страница товара:

Фотография 300х300, под ней дополнительные фото, + описания, видео.